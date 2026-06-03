Лето продолжает прогрев, когда ждать +30? Прогноз погоды в Москве

Температура воздуха в Центральной России продолжает расти. Сколько градусов в Москве 3 июня, будет ли экстремальная жара, где в России зафиксированы рекордные холода?

Какая погода пришла в Москву 3 июня

Лето продолжает прогрев воздуха в Москве, констатирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«3 июня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а температура слегка превысит дневную климатическую норму. Температура воздуха — плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24. Атмосферное давление будет около нормы. В четверг во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью — плюс 11–13, днем — плюс 22–24 градуса», — прогнозирует Леус.

Чего ждать на неделе, какая погода будет в Москве

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил СМИ, что рабочая неделя для москвичей завершится дождями и грозами. В то же время температура в столице будет оставаться стабильной.

Локальные грозы в Москве возможны 4 и 5 июня. При этом днем столбики термометров покажут от плюс 21 до плюс 24 градусов. В выходные температура поднимется до плюс 22–24 градусов, а в некоторых местах может превысить эти значения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптик Александр Ильин предупредил, что в начале следующей недели станет еще теплее: днем воздух будет прогреваться до плюс 22–27 градусов, а ночью температура вырастет до 14–19 градусов. В целом погода остановится в шаге от экстремальной жары в плюс 30 градусов днем и «тропических ночей» в плюс 20 градусов ночью.

По прогнозу Foreca, общий температурный фон в Москве продолжит расти. Выходные 6–7 июня будут солнечными, на следующей неделе придут небольшие осадки и грозы, при этом температура установится на планке в плюс 25 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, сколько будет градусов

Леус указывает, что в среду Санкт-Петербург находится в полосе атмосферного фронта. Тем не менее вероятность осадков невелика.

«По области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В такой ситуации температурный фон продолжит постепенно повышаться. Температура воздуха — плюс 21–23 градуса, в Ленобласти — плюс 18–23. Атмосферное давление будет около нормы. В четверг днем местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью — плюс 11–13, днем — плюс 22–24 градуса», — прогнозирует Леус.

Специалисты Foreca прогнозируют 5–6 июня в Санкт-Петербурге жару в плюс 25–26 градусов. Ночью будет до плюс 17. В отличие от Москвы, вторая неделя июня будет немного прохладнее: плюс 22–24 градуса, ожидается мощный ливень в четверг, 11 июня (9,1 мм осадков, что составляет 15% месячной нормы). Экстремальной жары в Санкт-Петербурге пока не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где в России погода ставит рекорды холода

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, для юга России июнь начался рекордами холода, пишет Леус.

«В первый день календарного лета рекорды минимальной температуры воздуха были обновлены в Ростовской области, Дагестане, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Вторая летняя ночь продолжила холодные тенденции — на этот раз рекордами холода отметились Крым, Кубань и Карачаево-Черкесия», — указывает Леус.

Так, в Луганске 1 июня похолодало до плюс 4,7 градуса (обновлен рекорд 1978 года), в Мариуполе до плюс 7,5 (так холодно не было с 1955 года), а в горном урочище Шаджатмаз (КЧР) температура 2 июня опустилась до минус 2,7 градуса, обновив рекорд 1994 года.

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