Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ

Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ

Беспилотники ВСУ атаковали объекты в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Что известно об атаках 3 июня, куда попали, сколько жертв?

Сколько украинских БПЛА сбили над Россией в ночь на 3 июня

Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабной атаки беспилотников ВСУ на Россию. В ночь на 3 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских БПЛА самолетного типа.

«Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сообщили в МО РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщило о массированном налете БПЛА. За ночь были сбиты 59 беспилотников. В своем Telegram-канале губернатор сообщает, что в Лужском районе в результате падения обломков получили повреждения четыре частных жилых дома, пострадавших нет.

Сколько БПЛА атаковали Петербург 3 июня

Украинские дроны массированно атаковали Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В соцсетях распространяются фотографии большого столба черного дыма над городом.

Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Александр Беглов подтвердил сообщения об атаке БПЛА.

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. Повреждено несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Точное число дронов, которые атаковали Петербург, неизвестно. В соцсетях распространились видео с БПЛА над Петербургом и Финским заливом. Видно, что некоторые беспилотники не достигли цели и под воздействием РЭБ рухнули в воду.

«Все дроны летят со стороны Финского залива. То есть задействуется Прибалтика», — утверждают источники в соцсетях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Удары БПЛА по Петербургу 3 июня, есть ли жертвы и пострадавшие

Беглов подтвердил, что после атаки ВСУ в Петербурге есть пострадавшие, но не назвал точное количество.

«Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — подчеркнул губернатор.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что под удар попал ЖК «Жемчужный каскад» на проспекте Патриотов. На фото видны незначительные повреждения фасада здания. Жителей попросили покинуть территорию дома и эвакуироваться в соседнюю школу. У дома дежурят силовики.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что якобы ВСУ атаковали нефтяной терминал и «только военные цели» в Кронштадте.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Аэропорт Пулково Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Что с аэропортом Пулково, вернулся ли к работе после атаки БПЛА 3 июня

В петербургском аэропорту Пулково в течение ночи несколько раз вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Сначала ограничения были введены в 02:53, через 20 минут аэропорт был переведен в режим работы «по согласованию», однако затем, в 03:43, был закрыт на прием и вылет воздушных судов.

В 08:32 Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

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