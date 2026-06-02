Массовое отравление в курортном городе: сколько жертв, что сказал Бастрыкин

Массовое отравление в курортном городе: сколько жертв, что сказал Бастрыкин

Число пострадавших от пищевого отравления на юге России продолжает расти. Что случилось в кафе «Мао Бао» в Пятигорске, сколько жертв, какие симптомы и причины отравления?

Что произошло в Пятигорске, сколько пострадавших

Минздрав Ставропольского края сообщил, что количество отравившихся в кафе «Мао Бао» в Пятигорске выросло до 70 человек.

«70 человек у нас обратилось, 59 пациентов в стационаре находятся, 11 получили помощь амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства.

30 мая мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией после посещения местного кафе. Пострадавшие поступили в городскую инфекционную больницу. Он отметил, что все, кто отравился, попробовали продукты из кафе паназиатской кухни «Мао Бао».

31 мая число жертв отравления в Пятигорске выросло до 33 человек, в том числе симптомы были выявлены у двоих детей.

К 1 июня число госпитализированных после отравления достигло 50 человек.

Каковы симптомы, в чем причина отравления

31 мая Минздрав Ставрополья сообщил, что у девяти из пострадавших нашли маркеры сальмонелл.

Сальмонеллез — острое инфекционное заболевание, которое вызывают энтеробактериями Salmonella. При заболевании характерна острая интоксикация продуктами жизнедеятельности бактерий, которые поселяются на стенках тонкого кишечника. В тяжелых случаях возможны поражения других органов и систем организма.

Сальмонеллы могут сохраняться на одежде, в пыли, водопроводной воде, но лучше всего — в засушенных фекалиях; часто они могут попасть в пищу с не помытых куриных яиц. При этом бактерии не боятся заморозки, копчения, засолки, но уничтожаются кипячением.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посетительница кафе «Мао Бао» в Пятигорске рассказала о первых симптомах отравления. Боли в желудке и повышение температуры начались очень быстро.

«В 6 утра нам с дочкой стало очень плохо. Были сильные боли в желудке. Настолько сильные, что мы не могли даже с кровати встать. Поднялась высокая температура, 39 градусов. Мы целый день спали, ничего не кушали. Было сильное обезвоживание <...>. К вечеру у мужа температура поднялась», — рассказала одна из пострадавших.

Женщина переживает за свою дочь, у них обеих сильные боли.

«И у дочки, и у меня до сих пор сильные боли в желудке, но у нее посильнее, она кричит и плачет от боли», — сказала Ксения.

По словам одной из пострадавших, у ее подруг симптомы начались уже «через пару часов».

«Началась рвота и сильная диарея. Они обратились в больницу на следующий день, так как лучше им не становилось», — рассказала Полина.

Одна из пострадавших заявила СМИ, что причиной массового отравления в кафе в Пятигорске мог быть «фирменный» майонезный соус. По ее словам, из ее компании не отравились только те, кто ел блюдо с курицей, в котором этого соуса нет. Некоторые клиенты жалуются, что качество еды в заведении резко снизилось: «Вся заказанная (суши) „Филадельфия“ пошла в ведро!»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления. Дело возбуждено по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-экологических правил.

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) кафе «Мао Бао» сообщило о прекращении работы.

«Сейчас мы выявляем продукт, который стал причиной отравления. Все образцы будут собраны и переданы специалистам из Роспотребнадзора», — пишет заведение.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сайт заведения не работает, заказы не принимаются, кафе «Мао Бао» опечатано.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Он поручил руководителю краевого управления СКР Алексею Перепелицыну доложить о всех установленных обстоятельствах.

Читайте также:

СВО может закончиться уже сегодня: что сказали в Кремле, шаг Зеленского

Массированный разнос Киева, горит база «Азова»: удары по Украине 2 июня

Умерла актриса Нина Марушина: что известно, причина смерти, последние дни