ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:38

Массовое отравление в курортном городе: сколько жертв, что сказал Бастрыкин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число пострадавших от пищевого отравления на юге России продолжает расти. Что случилось в кафе «Мао Бао» в Пятигорске, сколько жертв, какие симптомы и причины отравления?

Что произошло в Пятигорске, сколько пострадавших

Минздрав Ставропольского края сообщил, что количество отравившихся в кафе «Мао Бао» в Пятигорске выросло до 70 человек.

«70 человек у нас обратилось, 59 пациентов в стационаре находятся, 11 получили помощь амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства.

30 мая мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией после посещения местного кафе. Пострадавшие поступили в городскую инфекционную больницу. Он отметил, что все, кто отравился, попробовали продукты из кафе паназиатской кухни «Мао Бао».

31 мая число жертв отравления в Пятигорске выросло до 33 человек, в том числе симптомы были выявлены у двоих детей.

К 1 июня число госпитализированных после отравления достигло 50 человек.

Каковы симптомы, в чем причина отравления

31 мая Минздрав Ставрополья сообщил, что у девяти из пострадавших нашли маркеры сальмонелл.

Сальмонеллез — острое инфекционное заболевание, которое вызывают энтеробактериями Salmonella. При заболевании характерна острая интоксикация продуктами жизнедеятельности бактерий, которые поселяются на стенках тонкого кишечника. В тяжелых случаях возможны поражения других органов и систем организма.

Сальмонеллы могут сохраняться на одежде, в пыли, водопроводной воде, но лучше всего — в засушенных фекалиях; часто они могут попасть в пищу с не помытых куриных яиц. При этом бактерии не боятся заморозки, копчения, засолки, но уничтожаются кипячением.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посетительница кафе «Мао Бао» в Пятигорске рассказала о первых симптомах отравления. Боли в желудке и повышение температуры начались очень быстро.

«В 6 утра нам с дочкой стало очень плохо. Были сильные боли в желудке. Настолько сильные, что мы не могли даже с кровати встать. Поднялась высокая температура, 39 градусов. Мы целый день спали, ничего не кушали. Было сильное обезвоживание <...>. К вечеру у мужа температура поднялась», — рассказала одна из пострадавших.

Женщина переживает за свою дочь, у них обеих сильные боли.

«И у дочки, и у меня до сих пор сильные боли в желудке, но у нее посильнее, она кричит и плачет от боли», — сказала Ксения.

По словам одной из пострадавших, у ее подруг симптомы начались уже «через пару часов».

«Началась рвота и сильная диарея. Они обратились в больницу на следующий день, так как лучше им не становилось», — рассказала Полина.

Одна из пострадавших заявила СМИ, что причиной массового отравления в кафе в Пятигорске мог быть «фирменный» майонезный соус. По ее словам, из ее компании не отравились только те, кто ел блюдо с курицей, в котором этого соуса нет. Некоторые клиенты жалуются, что качество еды в заведении резко снизилось: «Вся заказанная (суши) „Филадельфия“ пошла в ведро!»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления. Дело возбуждено по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-экологических правил.

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) кафе «Мао Бао» сообщило о прекращении работы.

«Сейчас мы выявляем продукт, который стал причиной отравления. Все образцы будут собраны и переданы специалистам из Роспотребнадзора», — пишет заведение.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сайт заведения не работает, заказы не принимаются, кафе «Мао Бао» опечатано.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Он поручил руководителю краевого управления СКР Алексею Перепелицыну доложить о всех установленных обстоятельствах.

Читайте также:

СВО может закончиться уже сегодня: что сказали в Кремле, шаг Зеленского

Массированный разнос Киева, горит база «Азова»: удары по Украине 2 июня

Умерла актриса Нина Марушина: что известно, причина смерти, последние дни

Общество
Пятигорск
пищевое отравление
Суши
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.