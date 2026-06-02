02 июня 2026 в 11:11

Количество отравившихся в кафе Пятигорска возросло

В Пятигорске 70 человек отравились в кафе, 59 из них госпитализированы, сообщили ТАСС в Минздраве Ставропольского края. Ситуация находится на контроле, отметили в ведомстве. В настоящий момент врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

70 человек у нас обратилось, 59 пациентов в стационаре находятся, 11 получили помощь амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что девять человек попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как поели в одном из городских кафе. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Кроме того, одна из пострадавших при массовом отравлении в пятигорском кафе поделилась, что у нее и членов семьи почти сразу после еды заболел живот и поднялась температура. Ее вместе с дочерью госпитализировали, а позже такие же симптомы проявились и у сына, рассказала женщина.

Также ставропольское управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового отравления в пятигорском кафе. Расследование начато по статье 236 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарных норм, приведшее к массовому заболеванию людей.

