Суд признал банкротом «дочку» национализированной компании

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом «Объединенную теплоснабжающую компанию», передает ТАСС. Речь о «дочке» национализированного по иску прокуратуры холдинга «Облкоммунэнерго». Как следует из данных картотеки суда, с компании будет взыскана пошлина в размере 100 тыс. рублей.

Признать акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» несостоятельным и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 27 ноября. Утвердить конкурсного управляющего должника — члена Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Банаева Александра Сергеевича, — сказано в решении.

По решению суда 75% акций АО «Облкоммунэнерго», принадлежавших АО «СУЭНКО», обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры. Всего государство получило активы 40 компаний.

Ранее «Оливия групп», в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской, была признана банкротом из-за неисполненных обязательств перед бюджетом в 11 млн рублей. Арбитражный суд Москвы объявил общество банкротом по упрощенной процедуре.