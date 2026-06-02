ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:15

Суд признал банкротом «дочку» национализированной компании

Суд признал банкротом дочернюю компанию национализированного «Облкоммунэнерго»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом «Объединенную теплоснабжающую компанию», передает ТАСС. Речь о «дочке» национализированного по иску прокуратуры холдинга «Облкоммунэнерго». Как следует из данных картотеки суда, с компании будет взыскана пошлина в размере 100 тыс. рублей.

Признать акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» несостоятельным и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 27 ноября. Утвердить конкурсного управляющего должника — члена Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Банаева Александра Сергеевича, — сказано в решении.

По решению суда 75% акций АО «Облкоммунэнерго», принадлежавших АО «СУЭНКО», обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры. Всего государство получило активы 40 компаний.

Ранее «Оливия групп», в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской, была признана банкротом из-за неисполненных обязательств перед бюджетом в 11 млн рублей. Арбитражный суд Москвы объявил общество банкротом по упрощенной процедуре.

Регионы
Свердловская область
компании-банкроты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.