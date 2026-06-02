02 июня 2026 в 11:28

Ребенок пострадал из-за игры с зажигалкой

В Оренбурге мальчик поднес зажигалку к бензобаку и получил ожоги головы

В Оренбурге шестилетний ребенок получил ожоги во время игр с зажигалкой и бензобаком, сообщает Telegram-канал UTV. Полиция проводит проверку.

Отмечается, что во дворе жилого дома ребенок нашел зажигалку и из любопытства поднес ее к бензобаку неисправной машины — произошло возгорание. Мальчик получил ожоги 7% поверхности головы.

Ранее стало известно, что жительница Сургута чуть не погибла после того, как у нее загорелся пауэрбанк в лифте. Находившееся в сумке зарядное устройство неожиданно взорвалось, после чего в замкнутом пространстве начался пожар.

До этого крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться около 600 человек. Один человек пострадал, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Также в Новой Москве произошел крупный пожар на рынке «Тополек». Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. метров, после чего огонь был полностью потушен

