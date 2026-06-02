Ребенок пострадал из-за игры с зажигалкой В Оренбурге мальчик поднес зажигалку к бензобаку и получил ожоги головы

В Оренбурге шестилетний ребенок получил ожоги во время игр с зажигалкой и бензобаком, сообщает Telegram-канал UTV. Полиция проводит проверку.

Отмечается, что во дворе жилого дома ребенок нашел зажигалку и из любопытства поднес ее к бензобаку неисправной машины — произошло возгорание. Мальчик получил ожоги 7% поверхности головы.

