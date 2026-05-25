«Предательство должно наказываться»: петербуржец облил девушку кислотой

В Санкт-Петербурге суд арестовал Сергея Михайлова, подозреваемого в покушении на свою бывшую сожительницу. Мужчина облил девушку кислотой и нанес несколько ножевых ранений. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

С ножом и кислотой

Василеостровский суд Санкт-Петербурга отправил под стражу на два месяца 27-летнего Сергея Михайлова. Адвокат просил для него домашний арест.

Ранее вернувшийся из зоны СВО мужчина ворвался в квартиру бывшей возлюбленной, 26-летней Анастасии, на Железноводской улице, где она снимала квартиру с подругой, пишет Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Злоумышленник нанес девушке несколько ножевых ранений и облил концентрированной азотной кислотой. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее диагностированы ожоги 37% кожного покрова. Ей предстоит длительное восстановление и операции по пересадке кожи.

«Следствие полагает, что 23.05.2026 не позднее 18 часов 40 минут Михайлов, находясь в квартире дома № 62 на улице Железноводской в городе Санкт-Петербурге, умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с целью причинения смерти П., используя в качестве орудия колюще-режущий предмет, нанес им не менее пяти ударов в область расположения тканей, сосудов, нервов — правой кисти и коленного сустава; используя в качестве орудия преступления неустановленный предмет, обладающий признаками сигнального оружия, произвел выстрел в область левого коленного сустава, а также, используя в качестве орудия кислоту неустановленного вида, вылил ее на области расположения жизненно важных органов, тканей, сосудов, нервов», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Просит сменить статью

Обвиняемый на суде заявил, что не хотел убивать знакомую. Тем не менее ему инкриминируют статью о покушении на убийство. Поэтому Михайлов заявил, что следователь предвзят к нему. Арестант просит обвинение изменить статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». РЕН ТВ отмечает, что при себе у обвиняемого, кроме ножа и кислоты, также был пистолет.

В суде отметили, что это не первое уголовное разбирательство обвиняемого. Ранее он уже был судим по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Михайлов пожаловался, что ему не предоставили медика. По свидетельствам журналистов, присутствовавших в здании суда, на лице и шее задержанного, предположительно, небольшие следы от кислоты, которой он облил жертву.

Ванна с алой жидкостью

24 мая в Сети появились фото из той квартиры, где Михайлов едва не расправился с девушкой. В комнатах и ванной видны следы борьбы и капли крови. Ванна на одной из фотографий наполовину заполнена алой жидкостью.

Пострадавшая остается в реанимации. Родные ждут, когда ее состояние стабилизируется и ее смогут перевести в обычную палату.

«Будем делать все возможное, чтобы ее жизнь вернулась в свое русло», — заявили родственники из Новгородской области, откуда родом девушка.

По данным судебной пресс-службы, кислотой оказались поражены голова, шея, грудь, конечности, а также опасная жидкость попала на веко и роговицу.

Источники РЕН ТВ отмечают, что после нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет. Кроме того, он с телефона жертвы ответил на звонок от ее нового молодого человека и заявил, что девушка мертва.

До задержания Михайлов успел ответить на звонок от журналистов 78.ru, в котором так объяснил свое преступление: «Я считаю, что любое предательство, измена должна наказываться».

Знакомые рассказали, что Михайлов и его жертва расстались полтора года назад. Все это время мужчина преследовал девушку, требуя, чтобы она вернулась к нему.

