Звезда «Пацанок» пришла за футболками в «Садовод» и осталась без гроша Звезду шоу «Пацанки» Костью Купер обокрали в московском ТК «Садовод»

Участницу телевизионного проекта «Пацанки» Костью Купер (настоящее имя — Виктория Беляева) обокрали в московском торговом комплексе «Садовод». Как заявила девушка в своих социальных сетях, она приехала на рынок, чтобы купить партию футболок для собственного бренда. Купер заранее обналичила деньги и положила их в кошелек.

У меня из кошелька украли 148 тыс. рублей, которые я сняла, чтобы здесь закупиться футболками. Кошелек у меня лежал в пакете, — рассказала блогерша.

Она пожаловалась, что администрация ТК отказалась предоставить ей записи с камер видеонаблюдения, а покупатели отметили, что ничего не видели. Купер призналась, что не знает, как действовать в сложившейся ситуации.

