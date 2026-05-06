06 мая 2026 в 14:40

Продавец лотерейных билетов украла 700 штук

В Приморье женщина пойдет под суд за хищение 700 лотерейных билетов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Приморском крае перед судом предстанет 49-летняя продавец-консультант отдела по продаже лотерейных билетов, обвиняемая в хищении вверенного ей имущества на сумму почти 400 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с января 2025 года по февраль 2026 года женщина присвоила более 700 лотерейных билетов, рассчитывая выиграть крупную сумму денег.

Женщина рассчитывала выиграть крупную сумму денег, однако сделать этого ей не удалось. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Ранее в Краснодаре двое подростков, подрабатывавших разнорабочими на строительном объекте на улице Обрывной, украли инструменты на сумму более 100 тыс. рублей и отнесли их в ломбард. Заявление в полицию написал прораб. Из подсобного помещения пропало более 40 единиц инструментов.

До этого жительница Башкирии обвинила бывшего мужа в похищении детей — мужчина оценил освобождение «заложников» в 100 тыс. рублей. По его данным, тяжелый бракоразводный процесс начался в прошлом году.

