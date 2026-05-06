Продавец лотерейных билетов украла 700 штук

В Приморском крае перед судом предстанет 49-летняя продавец-консультант отдела по продаже лотерейных билетов, обвиняемая в хищении вверенного ей имущества на сумму почти 400 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с января 2025 года по февраль 2026 года женщина присвоила более 700 лотерейных билетов, рассчитывая выиграть крупную сумму денег.

Женщина рассчитывала выиграть крупную сумму денег, однако сделать этого ей не удалось. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

