27 апреля 2026 в 15:40

Россиянин «взял в заложники» детей и потребовал от жены выкуп

В Башкирии мужчина украл у жены детей и потребовал за их возврат 100 тыс. рублей

Жительница Башкирии обвинила бывшего мужа в похищении детей — мужчина оценил освобождение «заложников» в 100 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, тяжелый бракоразводный процесс начался в прошлом году.

Суд постановил, что двухлетняя дочь и пятилетний сын-инвалид будут жить с матерью, но отцу разрешено с ними видеться. Однако после одной из встреч мужчина забрал детей к себе и не вернул домой.

Как сказано в публикации, мужчина выставил бывшей жене условие: если она хочет увидеть сына и дочь, то должна заплатить ему 100 тыс. рублей. В крайнем случае он готов принять расписку о том, что эта сумма засчитывается в счет алиментов. По словам мужчины, бывшая супруга якобы украла у него имущество на эту сумму.

Ранее в Индии двое мужчин напали на 15-летнюю школьницу, когда она направлялась в учебное заведение, затащили ее в автомобиль и связали руки. По пути злоумышленники подобрали третьего сообщника, после чего вывезли несовершеннолетнюю в неизвестное место и совершили над ней надругательство.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

