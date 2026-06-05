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05 июня 2026 в 18:11

Жители Салавата сделали страшную находку в заколоченном морозильнике

Морозильник с трупом мужчины обнаружили в Салавате

Фото: t.me/sledcom02
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Жители Салавата обнаружили у реки заколоченный морозильник с трупом мужчины, сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Башкирии. Обвиняемого в убийстве арестовали.

По информации правоохранителей, в деле фигурирует 35-летний житель Салавата. По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2025 года, когда в ходе бытового конфликта во время застолья мужчина убил своего 67-летнего знакомого.

Следствие установило, что для сокрытия следов преступления обвиняемый и его знакомый приобрели старый холодильник, поместили в него тело погибшего, а затем заказали его доставку на окраину города. Устройство было оставлено на берегу реки Белой возле садового товарищества. Тело обнаружили местные жители в мае.

Ранее в Кировской области 20-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения насмерть забила своего двухмесячного сына. Суд отправил обвиняемую под стражу. Чтобы скрыть следы преступления, женщина вместе со своим сожителем вывезла тело погибшего малыша в поселок Ленинская Искра. Там соучастники спрятали тело в хозяйственной постройке одного из заброшенных домов.

Регионы
Башкирия
Салават
убийства
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