В семье погибшего Ядыкина произошла еще одна трагедия Baza: дед погибшего 21-летнего хоккеиста Ядыкина покончил с собой

Дед бывшего воспитанника омского хоккейного клуба «Авангард» Егора Ядыкина покончил с собой, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, сам спортсмен погиб во время охоты в башкирском Салавате.

Как пишет канал, 21-летний спортсмен потянулся за ружьем и случайно выстрелил. Пуля попала молодому человеку в область челюсти. По предварительной информации, Ядыкин скончался на месте до приезда медиков.

Дед погибшего молодого человека отправил близким голосовое сообщение, в котором рассказал о случившемся. Позже его тело обнаружили в гараже на улице Индустриальной.

Ранее появилась информация, что спортсмен умер у себя дома в городе Салавате от огнестрельного ранения. На место трагедии выехали криминалисты. Гибель спортсмена подтвердила пресс-служба ХК «Норильск», за который выступал Ядыкин.

До этого во время охоты погиб известный в городе Лесном сотрудник МЧС. Трагедия произошла в районе бывшего пионерского лагеря «Синяя птица». Работник МЧС России Олег Бритвин отправился в лес на охоту, где был замечен другим охотником. Тот произвел выстрел, смертельно ранив мужчину.