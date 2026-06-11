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11 июня 2026 в 13:34

В семье погибшего Ядыкина произошла еще одна трагедия

Baza: дед погибшего 21-летнего хоккеиста Ядыкина покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дед бывшего воспитанника омского хоккейного клуба «Авангард» Егора Ядыкина покончил с собой, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, сам спортсмен погиб во время охоты в башкирском Салавате.

Как пишет канал, 21-летний спортсмен потянулся за ружьем и случайно выстрелил. Пуля попала молодому человеку в область челюсти. По предварительной информации, Ядыкин скончался на месте до приезда медиков.

Дед погибшего молодого человека отправил близким голосовое сообщение, в котором рассказал о случившемся. Позже его тело обнаружили в гараже на улице Индустриальной.

Ранее появилась информация, что спортсмен умер у себя дома в городе Салавате от огнестрельного ранения. На место трагедии выехали криминалисты. Гибель спортсмена подтвердила пресс-служба ХК «Норильск», за который выступал Ядыкин.

До этого во время охоты погиб известный в городе Лесном сотрудник МЧС. Трагедия произошла в районе бывшего пионерского лагеря «Синяя птица». Работник МЧС России Олег Бритвин отправился в лес на охоту, где был замечен другим охотником. Тот произвел выстрел, смертельно ранив мужчину.

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