Известного в городе пожарного застрелили на охоте Сотрудника МЧС из Лесного перепутали с диким зверем и застрелили на охоте

В Свердловской области во время охоты погиб известный в городе Лесном сотрудник МЧС, пишет Telegram-канал Baza. Стрелявший мужчина заявил, что перепутал спасателя с диким зверем.

Трагедия произошла в районе бывшего пионерского лагеря «Синяя птица». 53-летний работник МЧС России Олег Бритвин отправился в лес на охоту и был замечен другим охотником. Тот произвел выстрел, смертельно ранив мужчину. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Следственного комитета РФ.

В городе многие знали погибшего: он работал старшим инструктором пожарно-спасательной части МЧС, занимался тренерской работой с детьми, проводил турниры, посвященные ветеранам Афганистана, и имел множество наград. У Бритвина осталось двое детей.

