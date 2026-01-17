Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 16:35

Известного в городе пожарного застрелили на охоте

Сотрудника МЧС из Лесного перепутали с диким зверем и застрелили на охоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Свердловской области во время охоты погиб известный в городе Лесном сотрудник МЧС, пишет Telegram-канал Baza. Стрелявший мужчина заявил, что перепутал спасателя с диким зверем.

Трагедия произошла в районе бывшего пионерского лагеря «Синяя птица». 53-летний работник МЧС России Олег Бритвин отправился в лес на охоту и был замечен другим охотником. Тот произвел выстрел, смертельно ранив мужчину. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Следственного комитета РФ.

В городе многие знали погибшего: он работал старшим инструктором пожарно-спасательной части МЧС, занимался тренерской работой с детьми, проводил турниры, посвященные ветеранам Афганистана, и имел множество наград. У Бритвина осталось двое детей.

Ранее в американском штате Индиана владелец дома убил 32-летнюю уборщицу, мать четверых детей, которая по ошибке зашла не в тот дом. Согласно заключению судмедэкспертов, женщина скончалась на месте от огнестрельного ранения. Полиция начала расследование, однако пока дело не квалифицируется как убийство.

охота
стрельба
Свердловская область
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.