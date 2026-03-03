Март открывает охоту: на кого идти с ружьем прямо сейчас

Календарь охотника на март: кого и где можно законно подстрелить весной

Март — месяц, когда природа начинает просыпаться, а охотники снова выходят на тропу. Снег оседает, зверь становится активнее, птица тянется с юга — и именно сейчас открываются возможности, которых не было всю зиму. Календарь охотника на март дает добро на несколько интересных видов, и упускать этот шанс не стоит.

Звери в прицеле

На большинство пушных в марте сезон уже закрыт — начинается линька, добыча теряет смысл. Зато охота на волка продолжается до 31 марта включительно практически по всей стране. Самое интересное — бурый медведь: с 21 марта открывается весенняя охота на него, когда зверь только выходит из берлоги и бродит по первым проталинам в поисках корней и личинок. Также в ряде северных регионов до середины марта разрешена добыча дикого северного оленя.

Птица на перелете

Март — время первых пернатых. Весенняя охота на птицу открывается с 1 марта и длится не более 10 календарных дней в каждом регионе. Разрешены:

селезень — с подсадной уткой, из укрытия; охота на селезня с подсадной может длиться непрерывно не менее 30 дней;

гусь — в южных регионах уже идет валовый пролет, открытие — по решению на местах;

белая и тундряная куропатка — разрешена до 20 апреля в Красноярском крае, Ненецком АО и Якутии.

Где охотиться

Волка бьют повсеместно. Медведя — в Сибири, на Урале, в Центральной России, на Дальнем Востоке. Гуся и утку — на юге страны: Краснодарский край, Ростовская область, Астрахань, низовья Волги. Куропатку — исключительно в северных регионах: Якутия, Красноярский край, НАО.

Как охотиться законно

Календарь охотника на март напоминает: без документов в угодья — ни шагу. Нужны охотничий билет, разрешение на оружие и, для большинства видов, — именная разовая лицензия или путевка. За охоту без разрешения или вне сроков в 2026 году грозят штрафы до 50 тысяч рублей и лишение права охоты на срок до трех лет. Актуальные сроки и открытые угодья публикуют региональные органы управления охотой — проверяйте перед выездом.

