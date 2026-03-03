Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности

Соединенные Штаты и Израиль своими действиями подрывают международную энергетическую безопасность, заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге. Таким образом она отреагировала на военную операцию стран против Ирана.

Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики — соответствующие стороны несут ответственность за обеспечение стабильных и бесперебойных поставок энергоресурсов, — сказала дипломат.

Мао Нин от имени КНР потребовала от США и Израиля немедленно прекратить военные действия в отношении Ирана и призвала страны не допустить дальнейшей эскалации. Кроме того, дипломат напомнила о важности обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Мао Нин признала, что Соединенные Штаты не уведомили Китай о начале военной операции против Ирана. По ее словам, Пекин глубоко обеспокоен распространением боевых действий на другие государства региона и настоятельно призывает стороны прекратить военные операции.