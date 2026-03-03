Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:55

Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности

Мао Нин Мао Нин Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты и Израиль своими действиями подрывают международную энергетическую безопасность, заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге. Таким образом она отреагировала на военную операцию стран против Ирана.

Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики — соответствующие стороны несут ответственность за обеспечение стабильных и бесперебойных поставок энергоресурсов, — сказала дипломат.

Мао Нин от имени КНР потребовала от США и Израиля немедленно прекратить военные действия в отношении Ирана и призвала страны не допустить дальнейшей эскалации. Кроме того, дипломат напомнила о важности обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Мао Нин признала, что Соединенные Штаты не уведомили Китай о начале военной операции против Ирана. По ее словам, Пекин глубоко обеспокоен распространением боевых действий на другие государства региона и настоятельно призывает стороны прекратить военные операции.

Китай
КНР
США
Израиль
Иран
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли извинений россиянка после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана
Поездка на грузовом такси обернулась трагедией для мужчины в Ленобласти
Российские военные уничтожили аэродромы ВСУ для запуска ударных БПЛА
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.