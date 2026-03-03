Бомбившего Иран пилота поставили на колени после «жесткой посадки» Американского пилота из сбитого над Кувейтом F-15 поставили на колени

Американского пилота истребителя F-15, который сбили над Кувейтом 2 марта, поставили на колени, следует из распространившихся в Сети кадров. На них видно, что военнослужащему угрожал мужчина с предметом, похожим на палку. Только что приземлившийся после катапультирования летчик был вынужден поднять руки вверх и опуститься на колени.

Ранее сообщалось, что местные силы безопасности задержали одного из пилотов. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля. С американцем вели диалог на английском языке. СМИ назвали произошедшее «особым приемом кувейтцев для американского пилота».

Также в Сети были опубликованы фото американских пилотов, которые катапультировались из сбитого истребителя F-15 над Кувейтом. Они находятся в больнице, но информации об их состоянии не поступало. Самолет упал в 10 км от базы ВВС США Аль-Салем.

Прежде подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».