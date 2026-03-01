«Нас ждут потери»: в США предупредили о последствиях атаки на Иран

Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».
Вот о чем я предупреждал, и почему эта «война по собственному выбору» — издевательство: американцы погибли (и, несомненно, погибнет еще больше), потому что наши лидеры решили поддержать жажду войны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери, — написал он.
Ранее Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Там отметили, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.
1 марта иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.