«Нас ждут потери»: в США предупредили о последствиях атаки на Иран Подполковник Дэвис: США столкнутся с бессмысленными потерями из-за атаки на Иран

Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

Вот о чем я предупреждал, и почему эта «война по собственному выбору» — издевательство: американцы погибли (и, несомненно, погибнет еще больше), потому что наши лидеры решили поддержать жажду войны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери, — написал он.

Ранее Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Там отметили, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.

1 марта иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.