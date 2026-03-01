Здание министерства разведки атаковали в Тегеране

В Тегеране несколькими ракетами атаковали здание, в котором располагается Министерство разведки Ирана, сообщает канал Al Hadath. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Также в столице атаковали больницу Ганди. Отмечается, что учреждение расположено в центре Тегерана. Сведений о жертвах также нет.

Ранее израильские военные нанесли удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения IRIB в центре Тегерана. Атака, которой предшествовало предупреждение об эвакуации, привела к временному прекращению вещания и пожару в здании.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее предупредил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

До этого Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Там отметили, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.