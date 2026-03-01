Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 21:10

В США назвали тип самолетов для атак по Ирану и вес сброшенных бомб

CENTCOM: бомбардировщики B-2 нанесли удары по Ирану бомбами весом около тонны

Фото: Jacob Skovo/Global Look Press
Центральное командование США в соцсети X подтвердило использование бомбардировщиков-невидимок B-2 для операции в Иране. В ведомстве добавили, что на их борту находились бомбы весом чуть более 900 килограммов.

Прошлой ночью американские бомбардировщики-невидимки B-2, вооруженные 2000-фунтовыми бомбами, нанесли удар по укрепленным объектам с баллистическими ракетами в Иране. Ни одна страна не должна сомневаться в решимости Америки, — сказано в сообщении.

B-2 Spirit — американский стратегический бомбардировщик, созданный с применением технологий малозаметности. Самолет способен преодолевать системы ПВО и наносить удары по защищенным целям на большой дальности без дозаправки. B-2 отличается характерной формой «летающего крыла», которая осложняет его обнаружение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные потопили девять иранских боевых кораблей. Республиканец добавил, что ВМС США преследуют и другие суда и пообещал, что «они окажутся на дне моря». Он также отметил, что в ходе другой атаки был уничтожен штаб военно-морских сил Ирана.

США
Иран
бомбардировщики
Тегеран
