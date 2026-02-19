Переворот под Киевом и новая роль Ту-22М3: новости СВО на вечер 19 февраля

Переворот под Киевом и новая роль Ту-22М3: новости СВО на вечер 19 февраля

Украинские войска потеряли 1265 военнослужащих за сутки, армия России нашла новое применение бомбардировщику Ту-22М3, а в Киевской области произошел локальный государственный переворот. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Под Киевом произошел локальный переворот

Военный блогер Борис Рожин узнал, что в селе Чабаны Киевской области местные депутаты сместили военную администрацию. По его информации, произошедшее уже можно назвать локальным государственным переворотом.

Военные, недовольные решением депутатов, обратились с жалобами в полицию и прокуратуру Украины. Причины, побудившие сельских депутатов пойти на такой шаг, пока не раскрываются. Однако, по словам блогера, известно, что основным источником пополнения для ВСУ стали именно небольшие населенные пункты, где сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) проводят массовые облавы.

Украина потеряла в бою тысячу солдат

Министерство обороны России сообщило, что только за последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли 1265 военнослужащих. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидировано до 220 солдат.

Еще до 185 бойцов ВСУ потеряли в районах, где действует группировка войск «Запад». Также до 350 украинских военных были ликвидированы в зоне ответственности группировки «Центр», до 375 — в зоне действия группировки «Восток».

Кроме того, по подсчетам ведомства, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 301 беспилотник самолетного типа и 10 снарядов РСЗО HIMARS. ПВО также сбила две управляемые авиационные бомбы.

ВС РФ стерли в пыль ключевые объекты ВСУ

Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удары по складу ГСМ и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Также за сутки были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Атаки проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Всего за сутки удары наносились по позициям противника в 156 различных районах.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военкор Юрий Котенок также сообщил, что российские войска ликвидировали украинского офицера. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. Министерство обороны эти данные не комментировало.

Наемника забили насмерть за нарушение дисциплины

Издание Kyiv Independent узнало, что в Киеве убили бразильского наемника, который приехал служить в иностранное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его данным, мужчину забили насмерть за нарушение дисциплины.

Погибшего звали Бруно Габриэль Леал да Силва, ему было 28 лет. Он еще не успел подписать контракт и находился в части как кандидат. За несколько дней до смерти бразилец написал в консульство Бразилии. Он жаловался дипломатам, что командиры жестоко с ним обращаются и забрали паспорт.

Все случилось в конце декабря 2025 года. Бруно опоздал из увольнения и пришел пьяным. По правилам части его заставили драться на кулаках с другим солдатом. После боя он вернулся в казарму целым, но командование решило наказать его сильнее.

Позже несколько военных увели бразильца в подсобку. Очевидцы говорят, что оттуда почти 40 минут были слышны крики и звуки ударов. Утром тело Бруно со следами побоев нашли на улице. В части такие методы называли дисциплиной, но сами солдаты считали это пытками.

Россия нашла новое применение Ту-22М3

Американский обозреватель National Security Journal Крис Осборн утверждает, что возросшие риски при использовании бомбардировщика Ту-22М3 на СВО вынуждают российское командование перейти к новой тактике его применения. Он полагает, что участие этого самолета непосредственно в зоне боевых действий якобы становится все более опасным.

Подобный подход может быть эффективным, но также имеет определенные ограничения, уточнил Осборн. Так, без обширной сети связи и современной системы поражения цели Ту-22М3 становятся дорогостоящими ракетными установками, у которых сокращаются шансы на выживание. В связи с этим будущее этих самолетов зависит от вооружения, датчиков и промышленного потенциала, резюмировал обозреватель.

При этом военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что самолеты Ту-22М3 применяются на СВО в качестве носителя крылатых ракет. По его словам, бомбардировщик небезопасно применять вблизи линии фронта из-за угрозы со стороны противовоздушной обороны и зенитных ракетных комплексов.

