Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 февраля

БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, оперативные службы работают в экстренном режиме.

«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении!» — написал Ведерников.

Позднее он заявил, что в Псковской области в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на Великолукской нефтебазе. Загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Все экстренные службы и наша дружина на месте», — написал Ведерников.

Кроме того, ВСУ массированно атаковали ракетами энергетические объекты Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, они получили большие повреждения, аварийные бригады приступили к восстановлению.

«Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся», — написал глава региона.

Также в Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Мешковое.

Помимо этого, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, операция проводилась в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В 00:42 мск Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ дважды за два часа обстреляли Белгород ракетами HIMARS, обломки одной из них упали на крышу жилого дома и спровоцировали пожар.

Как рассказали SHOT местные, над городом раздались взрывы, всего более десятка хлопков, также была видна яркая вспышка и задымление. Как пишет SHOT, ВСУ атаковали в два захода — один около 23:00 мск, второй около 01:00 мск.

Позднее глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу. По его словам, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, уточнил глава региона. Информация о других повреждениях уточняется.

Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

В Запорожской области в результате удара ВСУ один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Жертвой обстрела стал местный житель 1968 года рождения.

«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения», — сказано в публикации.

Кроме того, российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 14 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

