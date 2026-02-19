Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 05:48

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 февраля

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 февраля

БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, оперативные службы работают в экстренном режиме.

«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении!» — написал Ведерников.

Позднее он заявил, что в Псковской области в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на Великолукской нефтебазе. Загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Все экстренные службы и наша дружина на месте», — написал Ведерников.

Кроме того, ВСУ массированно атаковали ракетами энергетические объекты Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, они получили большие повреждения, аварийные бригады приступили к восстановлению.

«Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся», — написал глава региона.

Также в Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Мешковое.

Помимо этого, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, операция проводилась в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В 00:42 мск Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ дважды за два часа обстреляли Белгород ракетами HIMARS, обломки одной из них упали на крышу жилого дома и спровоцировали пожар.

Как рассказали SHOT местные, над городом раздались взрывы, всего более десятка хлопков, также была видна яркая вспышка и задымление. Как пишет SHOT, ВСУ атаковали в два захода — один около 23:00 мск, второй около 01:00 мск.

Позднее глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу. По его словам, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, уточнил глава региона. Информация о других повреждениях уточняется.

Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

В Запорожской области в результате удара ВСУ один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Жертвой обстрела стал местный житель 1968 года рождения.

«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения», — сказано в публикации.

Кроме того, российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 14 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

Читайте также:

Атака ВСУ на Псковскую область ночью 19 февраля: пожар на нефтебазе, детали

«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше

Раскол украинцев в Женеве. Палач Буданов хочет мира, Ермак в ярости

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа самая полезная рыба, покупка которой не ударит по карману
Юрист ответил, что грозит за оставленные в подъезде пакеты с мусором
Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область
Польша решила подать иск о репарациях против России
Россиянам раскрыли, оштрафуют ли их за игру на гитаре или караоке дома
Фигуранты дела Долиной просят отменить приговор
Диетолог рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном
«Запад» разбил 44 тяжелых квадрокоптера ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 февраля
Над Ленобластью сбили четыре дрона
В Samsung отреагировали на невыдачу спортсменам из РФ телефонов на ОИ
Дочь не от мужа, забвение: как жила и ушла кинокрасавица СССР Ларионова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 февраля
В Совбезе раскрыли, для чего Киев использует наркобизнес
ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу наемников ВСУ
Командир ВСУ пригрозил смертью своим за отход с позиций
Врач рассказала, какая еда может ускорить развитие цирроза печени
Посол прокомментировал выпад Макрона о создании аналога «Орешника»
Неадекватный пассажир попытался вломиться в кабину пилотов самолета
Минпросвещения с 1 сентября запустит профильный ЕГЭ в педвузах
Додик заявил о создании многополярного мира через СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.