19 февраля 2026 в 00:06

Двое мирных жителей пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков: двое мирных жителей пострадали от удара дрона ВСУ в Шебекинском округе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Мешковое.

Двоих мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Второй пострадавший предварительно получил осколочные ранения лица, — написал Гладков.

После оказания первой помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу. В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

