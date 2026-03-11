Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:03

«Каждый пятый погиб»: Мирошник привел жуткую статистику ударов ВСУ

Мирошник: 272 мирных жителя пострадали от рук ВСУ в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По меньшей мере 272 мирных россиянина пострадали от ударов Вооруженных сил Украины за 10 дней весны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В разговоре с ТАСС он уточнил, что 40 из них погибли.

За 10 дней марта у нас уже как минимум 272 пострадавших мирных, каждый пятый погиб. Налицо «террористическое обострение» у Владимира Зеленского в надежде вернуть внимание спонсоров. Для этого он готов использовать любой преступный арсенал, — указал Мирошник.

Дипломат также отметил, что преступления Киева, включая недавнюю атаку на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, который существует «только в военном формате».

В Кремле также отреагировали на события в Брянске. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков констатировал, что ВСУ не могли провести атаку без привлечения британских специалистов. Он отметил, что, Россия учитывает этот факт. Песков напомнил, что СВО продолжается как раз для того, чтобы «варварские действия» Киева прекратились.

