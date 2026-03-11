Власти установили стандарты «правильной» медовухи

Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран, передает ТАСС.

Стандарт определяет термины, физико-химические показатели, требования к сырью, упаковке и маркировке. Для борьбы с фальсификатом введены дополнительные контрольные параметры. Медовуха может быть фильтрованной и нефильтрованной, пастеризованной и непастеризованной. Напиток должен иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат. В нефильтрованной допускается осадок, в фильтрованной — нет. Содержание спирта — от 1,5% до 6%.

В России с 2018 года действовал национальный стандарт на напиток. Новый ГОСТ разработали в 2021 году для выполнения требований техрегламента ЕАЭС. К нему присоединились все страны союза и Узбекистан.

В Росстандарте отметили, что новый документ повторяет привычные требования и не заставит менять технологию. Единый стандарт упростит торговлю между странами и контроль за качеством продукции.

Ранее сообщалось, что по итогам января продажи крепкого алкоголя в России прибавили 4,1% год к году и составили 10 млн декалитров. В категории водки рост показал 1,9% (6 млн дал), а всего продажи спиртного без учета пива, сидра, пуаре и медовухи увеличились на 0,5% год к году (16,8 млн дал).