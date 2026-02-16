Зимняя Олимпиада — 2026
Продажи крепкого алкоголя в России резко увеличились в январе

Продажи водки в России выросли на 1,9% в январе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По итогам января продажи крепкого алкоголя в России прибавили 4,1% год к году и составили 10 млн декалитров, сказано на сайте Росалкогольтабакконтроля. В категории водки рост показал 1,9% (6 млн дал). По данным ведомства, которые приводит «Коммерсант», рост произошел после длительного спада.

В материале сказано, что продажи спиртного без учета пива, сидра, пуаре и медовухи увеличились на 0,5% год к году (16,8 млн дал). В сегменте ликеро-водочных изделий рост показал 17,7% (1,71 млн дал), других спиртных напитков — 2,4% (1,18 млн дал).

До этого врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская в интервью NEWS.ru рассказала, что водочный алкоголизм развивается гораздо быстрее и агрессивнее, чем винный или пивной. Обычно это происходит за 1–3 года. Картина опьянения ярко выраженная, часто с агрессией, глубоким оглушением, амнезиями.

Ранее сообщалось, что масленичная неделя в 2026 году может стать одной из самых доступных для приготовления домашних блинов за последние годы. Как уточнил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов, сливочное масло подешевело на 22%, пшеничная мука и сахар — на 16%, подсолнечное масло — на 2%.

