Ингредиенты для блинов подешевели к Масленице АКОРТ сообщил о снижении цен на масло, муку и сахар перед Масленицей

Масленичная неделя в 2026 году может стать одной из самых доступных для приготовления домашних блинов за последние годы, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Сливочное масло подешевело на 22%, пшеничная мука и сахар — на 16%, подсолнечное масло — на 2%.

Традиционно в преддверии Масленичной недели заметно растет спрос и на готовые блины, и на продукты для их приготовления, и на добавки к ним. Пик приходится непосредственно на Масленичную неделю, когда в зависимости от категории рост продаж составляет от 30% до 90%. Цены на ингредиенты для блинов снизились год к году: сливочное масло подешевело на 22%, пшеничная мука и сахар-песок — на 16%, подсолнечное масло снизилось в цене на 2%, — сказал Богданов.

Хороший урожай зерновых и масличных культур повлиял на ситуацию на продовольственном рынке и остановил рост цен, который наблюдался в предыдущие годы. Крупные торговые сети удерживают стабильные цены на традиционные добавки к блинам — красную икру, сметану и сгущенное молоко. Небольшие баночки красной икры весом 95 граммов стоят от 550 рублей. В пересчете на килограмм продукт подешевел примерно на 6% с середины ноября, минимальная цена составляет около 7,5 тыс. рублей.

