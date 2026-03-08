Куриные блины — и на завтрак, и на ужин хороши: так вкусно грудку вы еще не готовили

Куриные блины — и на завтрак, и на ужин хороши: так вкусно грудку вы еще не готовили

Куриные блины из мелко рубленой грудки — это сытное и универсальное блюдо. Они и на завтрак, и на ужин хороши! Вкус получается насыщенным, с ароматом лука и специй, а текстура — сочной и с хрустящей корочкой. Так вкусно куриную грудку вы еще не готовили!

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 2 яйца, 2–3 ст. л. муки, 2–3 ст. л. майонеза или сметаны (по желанию), соль, перец, паприка, зелень, растительное масло для жарки.

Рецепт: куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками или пропустите через мясорубку с крупной решеткой. Лук натрите на мелкой терке. В миске смешайте курицу, лук, яйца, муку, майонез, соль, перец, паприку и мелко рубленую зелень. Тщательно вымесите массу — она должна быть консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие блины, и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить пиццу на жидком тесте: без вымешивания, просто вылить на противень.