Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 07:31

Куриные блины — и на завтрак, и на ужин хороши: так вкусно грудку вы еще не готовили

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриные блины из мелко рубленой грудки — это сытное и универсальное блюдо. Они и на завтрак, и на ужин хороши! Вкус получается насыщенным, с ароматом лука и специй, а текстура — сочной и с хрустящей корочкой. Так вкусно куриную грудку вы еще не готовили!

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 2 яйца, 2–3 ст. л. муки, 2–3 ст. л. майонеза или сметаны (по желанию), соль, перец, паприка, зелень, растительное масло для жарки.

Рецепт: куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками или пропустите через мясорубку с крупной решеткой. Лук натрите на мелкой терке. В миске смешайте курицу, лук, яйца, муку, майонез, соль, перец, паприку и мелко рубленую зелень. Тщательно вымесите массу — она должна быть консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие блины, и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить пиццу на жидком тесте: без вымешивания, просто вылить на противень.

Проверено редакцией
Читайте также
Гедлибже — выручит каждую хозяйку в обед или на ужин: курица по-адыгейски, тушенная в сметане
Общество
Гедлибже — выручит каждую хозяйку в обед или на ужин: курица по-адыгейски, тушенная в сметане
Тонкие тыквенные блины: идеальный завтрак за 20 минут — натуральная сладость и польза
Общество
Тонкие тыквенные блины: идеальный завтрак за 20 минут — натуральная сладость и польза
На муке блины больше не делаю, готовлю на манке — густое тесто, а результат — пальчики оближешь
Общество
На муке блины больше не делаю, готовлю на манке — густое тесто, а результат — пальчики оближешь
Перешла на простые ужины из доступных продуктов: фрикадельки в луковом соусе — настоящая находка
Общество
Перешла на простые ужины из доступных продуктов: фрикадельки в луковом соусе — настоящая находка
Пхали — грузинское блюдо для вкусных ужинов и Великого поста: стручковая фасоль в ореховом соусе
Общество
Пхали — грузинское блюдо для вкусных ужинов и Великого поста: стручковая фасоль в ореховом соусе
курица
рецепты
блины
ужины
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Жители Сахалина оказались во власти страшной метели
Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта
На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 марта: инфографика
Раскрыта мошенническая схема с микрофинансовыми организациями
Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц
Назван уровень достатка, при котором семьям полагается пособие
Более 70 БПЛА сбили над Россией за ночь
В РПЦ объяснили, почему 8 Марта неуместно веселиться
Стало известно, где Иран может достать обогащенный уран
В МИД заявили, что Европа разрывается между Украиной и Ближним Востоком
«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»
Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта
Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля
Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие кредита и новых санкций против РФ
Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.