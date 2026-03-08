Зимняя Олимпиада — 2026
Тонкие тыквенные блины: идеальный завтрак за 20 минут — натуральная сладость и польза

Секрет идеальных тонких блинов — в правильной консистенции теста. Тыквенное пюре, взбитое с яйцами и молоком, создает гладкую, однородную жидкость, в которую лишь остается вмешать муку. Тесто получается текучим, но плотным, что позволяет ему равномерно растекаться по сковороде, образуя тонкий, ажурный край и ровную серединку.

Тыкву (200 г) очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками. Отвариваю на пару или в небольшом количестве воды до мягкости (около 15 минут). Воду сливаю, а тыкву разминаю в пюре погружным блендером или толкушкой. Даю пюре немного остыть.

В миску с теплым тыквенным пюре разбиваю яйца (2 шт.), вливаю молоко (220 мл) и растительное масло (2 ст. л.). Тщательно взбиваю венчиком до однородной, гладкой жидкости.

Муку (100 г) постепенно просеиваю в жидкую смесь, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Если оно слишком густое, можно добавить еще немного молока.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Можно слегка смазать ее маслом перед первым блином. Наливаю половник теста, быстро распределяю его по сковороде, наклоняя ее.

Жарю блин на среднем огне с одной стороны до появления пузырьков и подсыхания краев, затем аккуратно переворачиваю и обжариваю с другой стороны до золотистых пятен.

Готовые блины складываю стопкой или сворачиваю в трубочку/конвертик. Подаю горячими со сметаной, медом, сгущенкой или любимым вареньем.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

