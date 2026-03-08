Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта

Расчет САУ «Гвоздика» поразил сеть укрепленных сооружений ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 марта?

Артиллеристы уничтожили укрепсооружения ВСУ в Запорожской области

По информации ведомства, удар сорвал попытку противника закрепиться в Запорожской области и осложнил удержание подготовленного рубежа.

Разведка БПЛА группировки «Восток» выявила разветвленные позиции ВСУ в лесополосе, где боевики ВСУ перемещали живую силу между укрытиями и огневыми точками, укрепляя оборону. Опорный пункт включал блиндажи, пункты управления БПЛА и станции РЭБ.

«Расчет САУ „Гвоздика“ группировки войск „Восток“ уничтожил сеть укрепленных сооружений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены опорные пункты ВСУ, оборудованные укрытия и огневые позиции», — говорится в сообщении.

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами

Контейнерный терминал в порту Одессы попал под удар, сообщил в своем Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, в эти дни там принимали грузы, в том числе иностранные военнослужащие.

«Предварительно, в момент удара в терминале находилось около 30 ракет. Также удар нанесен по небольшой части пограничников в порту, в которой в тот момент находилось до 10 иностранных военных и около 15 военных ВСУ», — указал он.

Россия одним мощным ударом ФАБ-3000 пробила плотину у Константиновки

ВКС России при помощи бомбы ФАБ-3000 УМПК нанесли удар по дамбе водохранилища у поселка Молочарка к северу от Константиновки, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он опубликовал соответствующее видео с последствиями.

«Подрыв дамбы в Молочарке с применением ФАБ-3000 существенно затруднит логистику ВСУ на севере Константиновки», — отметил эксперт.

ВС РФ сорвали ротацию состава ВСУ на Днепропетровском направлении

Расчеты группировки войск «Центр» сорвали ротацию личного состава ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, специалисты войск беспилотных систем выявляют даже одиночных бойцов ВСУ, осуществляющих перемещение в маскхалатах, и уничтожают их.

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск „Центр“ уничтожили живую силу ВСУ, осуществляющих ротацию на Днепропетровском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

«Запад» за сутки сбил 59 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 59 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, силами группировки были выявлены и уничтожены девять наземных роботов и 33 пункта управления беспилотниками ВСУ.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты барражирующие и управляемые авиационные боеприпасы, 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 59 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал он.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта

Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших

Зеленский в юбке, забывчивый Байден, смерть звезды «Склифа»: что дальше