В РПЦ объяснили, почему 8 Марта неуместно веселиться

Безудержное веселье 8 Марта неуместно, если праздник приходится на период поста, предупредил зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, чьи слова приводит РИА Новости. При этом поздравить женщин в этот день не будет грехом.

В церковной традиции не празднуется 8 Марта, однако не будет грехом поздравить женщин с этим праздником. Поскольку 8 марта выпадает на Великий Пост для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста, — объяснил Кипшидзе.

В этом году Великий пост длится с 23 февраля по 11 апреля. В эти дни верующие читают покаянные молитвы, реже совершают литургию. При этом духовенство одевается в темное.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Глава государства отметил их мудрость, милосердие и способность делать мир лучше. Путин отдельно поблагодарил женщин, выполняющих задачи в зоне СВО. Он подчеркнул, что им подвластно все, и пожелал счастья, здоровья и благополучия.