18 февраля 2026 в 17:55

В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит

Священник Савастьянов: кредит сам по себе не является грехом

Взятие кредита в православие не является грехом, рассказал священник Русской православной церкви Илья Савастьянов. При этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что определяющим фактором является, пострадают ли другие от взятия средств в долг.

Определяющим фактором будет, для чего человек берет кредит, как потратит полученные средства, пострадают ли от этих действий другие. Важнее не то, на что именно берется кредит, а берется ли он на греховные или не греховные вещи, — пояснил священник.

Савастьянов уточнил, что важно думать о последствиях для близких. Кредитная нагрузка не должна ставить семью в затруднительное положение. Он посоветовал задать себе вопрос, есть ли возможность отказаться от взятия займа.

Ранее настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов заявил, что завешивание зеркал в доме с покойником не соответствует православным традициям. По его словам, это поверье имеет корни в более ранних эпохах.

