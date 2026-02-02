Священник ответил, надо ли завешивать зеркала из-за покойника в доме

Завешивание зеркал в доме, где есть покойник, не соответствует православным традициям, рассказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов. Он отметил, что подобное поверье берет начало в более древние времена.

Сегодняшнее отношение к зеркалам, их занавешиванию, является мистическим и не соответствующим православным традициям. Я слышал с десяток разных вариантов. Например, говорят, что человек увидит себя и испугается. Имеется в виду, что умерший себя увидит, хотя непонятно, как это он сделает, учитывая, что его душа бестелесна, а тело лежит в гробу, — рассказал Портнов.

Священник подчеркнул, что вера в присутствие покойника в зеркалах не более чем суеверие. По его словам, ни одно из объяснений этой традиции не соответствует священным канонам.

Ранее иеромонах Евтихий рассказал, что вещи покойных не следует наделять мистическими свойствами, так как они не опасны. По словам священника, желающие могут их пожертвовать в церкви и благотворительные организации или раздать нуждающимся.