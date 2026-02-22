Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 10:06

«Опошлили»: священник призвал не просить прощения через мессенджеры

Священник заявил, что открытка в мессенджере с просьбой прощения не имеет силы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Открытка или сообщение в мессенджере с просьбой о прощении не обладают духовной силой, поэтому искренне попросить прощения в Прощеное воскресенье и получить его таким способом невозможно, заявил РИА Новости священник Владислав Береговой. Священнослужитель призвал россиян «не профанировать замечательную традицию».

Современные средства связи совершенно опошлили эту замечательную многовековую традицию. Картинка с текстом об испрашивании прощения, с поздравлением с Прощеным воскресеньем не имеет никакой духовной силы. Это просто картинка, равнозначная картинке, отправляемой на Новый год или на любой другой праздник, — сказал он.

Ранее глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов посоветовал не устраивать застолья в День защитника Отечества в 2026 году. По его словам, на эту дату выпадает начало Великого поста, а первая и последняя недели Великого поста считаются наиболее строгими.

До этого священник Николай Конюхов заявил, что массовая отправка открыток и сообщений в Прощеное воскресенье — это не настоящая просьба о прощении, а всего лишь имитация. По его словам, верующему человеку лучше попросить прощения лично.

священники
прощеное воскресенье
традиции
праздники
