22 февраля 2026 в 11:05

Зеленского и лидеров ЕС уличили в совместных аффирмациях

Христофору: Зеленский, фон дер Ляйен и Каллас начали заниматься аффирмациями

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимаются аффирмациями, когда говорят о якобы победе Украины в конфликте с Россией, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, позитивные фразы для самовнушения стали полноценной стратегией Европы.

Зеленский просыпается и по утрам говорит: «Мы не проигрываем [в конфликте], мы не проигрываем [в конфликте]». Кая Каллас делает также, Урсула делает также. <…> Мы перешли к стратегии аффирмаций. <…> Это безумие, но это стратегия. И, похоже, это именно то, что Зеленский намеревается сделать, — с иронией подметил Христофору.

Журналист обратил внимание, что Евросоюз продолжает подталкивать Украину к эскалации конфликта. При этом, подчеркнул он, Европа руководствуется нереальными представлениями, думая, что так она может ослабить Россию.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров обратил внимание, что Европейский союз на Мюнхенской конференции показал намерение использовать Вооруженные силы Украины до последнего украинца в вооруженном конфликте с российской стороной. По словам экс-премьера, вопрос устранения действующего на Украине правительства следует обсуждать с США, а не с Брюсселем.

