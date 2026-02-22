Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 11:40

Наступление ВС России на Харьков 22 февраля: войска зажаты в тиски, Купянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 февраля 2026 года, что происходит в районе Купянска и Волчанска, где украинские войска оказались зажаты в тиски?

Наступление ВС России на Харьков 22 февраля, ВСУ зажаты в тиски

ВС России с тяжелыми боями продвигаются вглубь Харьковской области при поддержке авиации и ТОС «Солнцепек»; экипажи ВКС РФ и расчеты БПЛА «Герань» активно работают по тыловым позициям ВСУ; украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В лесах возле Старицы „Бесстрашные“ продвинулись на 150 м на двух участках. Противник пытается остановить наше продвижение массовым применением дронов. В районе Симоновки „Воины Севера“ проводят зачистку лесного массива юго-западнее населенного пункта. Российская авиация продолжила наносить удары по скоплениям живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В Волчанских Хуторах — без существенных изменений. Наши штурмовики продвинулись на 100 м в восточном направлении», — уточнил источник.

На Хатненском участке, отметил канал, экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ разнесли на куски скопления живой силы 159-й мехбригады и стоянки вооружения и военной техники в районах Колодезного, Приколотного и Шиповатого. На Липцевском участке — без существенных изменений: артиллерия и расчеты FPV ГрВ «Север» выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах, добавили авторы.

«Авиация и „Солнцепеки“ выжигают все живое», — комментирует сообщение пользователь Сети Иннокентий В.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 100 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», почти полсотни самолетных беспилотников и около десятка типа «Баба-яга», склады с боекомплектом, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются южнее Кучеровки. На Волчанском направлении российские войска продвигаются в Волчанских Хуторах, ведут бои в лесах у Симоновки и в районе Старицы», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на левом берегу Оскола ВС РФ продвинулись на два километра южнее Кучеровки и подпирают окраины села с юга. ВСУ в северной части населенного пункта оказались в окружении — «горлышко» выхода всего 500 м, отметил политик.

«Через это „горлышко“ уже никто не выйдет», — считает пользователь Telegram Кирилл А.

«На Харьковском участке, по оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области и сражаются за Ветеринарное в направлении рубежа Казачья Лопань — Дергачи. Армия России методично продвигается в междуречье», — добавил Царев.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что на Купянском участке, особенно на левобережье Оскола, продолжаются бои; ВСУ зажаты в тиски в районе Купянска-Узлового.

«После мощной артиллерийской подготовки подразделения группировки войск „Север“ ведут боевые действия по линии Гоптовка — Казачья Лопань — Слатино», — добавил Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Егор Зверев
Егор Зверев
