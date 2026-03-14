Олимпиада и Паралимпиада — 2026
14 марта 2026 в 18:49

«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа

Горнолыжница Ворончихина заявила, что шокирована вторым золотом Паралимпиады

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, одержав победу в слаломе, и заявила, что шокирована результатом. Как передает «Матч ТВ», спортсменка призналась, что ее эмоции кардинально отличаются от тех, что были после первого золота в супергиганте.

Я не знаю, это вообще шок. Сегодня у меня вообще не такие эмоции, как с первым золотом. Это спорт, в первую очередь, так случается, — сказала горнолыжница.

В первой попытке Ворончихина показала второй результат, уступив шведке Эббе Орсьо. Однако в решающем заезде ее соперница не сумела добраться до финиша. В связи с этим спортсменка напомнила о похожей ситуации, которая произошла с россиянином Алексеем Бугаевым в суперкомбинации: он лидировал после супергиганта, но не сумел финишировать в слаломе.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Ворончихиной необходимо вручить высокую государственную награду. Парламентарий считает, что упорство спортсменки достойно самого искреннего восхищения. Он также дал высокую оценку выступлению всей отечественной сборной на Паралимпийских играх в Италии. По словам Свищева, российские атлеты сумели добиться невероятного успеха.

