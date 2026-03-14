В ГД отреагировали на второе золото Ворончихиной на Паралимпиаде

Горнолыжницу Варвару Ворончихину следует наделить высокой государственной наградой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, упорство спортсменки вызывает заслуженное восхищение.

Варвара просто красотка. Ее выступление просто прекрасно. То, что она делает, это невероятно! Еще одна олимпийская медаль у нее золотая, также есть серебро и бронза. Весь комплектик привезет, полный набор собрала. Поэтому мы ей восхищаемся. Я уверен, что она заслуживает высокой государственной награды, — заявил Свищев.

Депутат отметил высокий уровень выступления всей российской спортивной команды на Паралимпийских играх в Италии. По его словам, атлеты из РФ совершили невозможное, несмотря на ограниченный состав.

Наши шесть паралимпийцев-атлетов из России просто, мне кажется, сотворили невозможное. Получили столько медалей, причем гораздо больше, чем у каких-либо других стран, которые выступают в полном составе. Поэтому это говорит о том, что уважение к паралимпийцам и школа развития и поддержки олимпийского спорта, конечно, у нас на высоком уровне. Выражаю большое уважение к Паралимпийскому комитету России, Министерству спорта, самим спортсменам и их тренерам, — заключил он.

Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе. Награда стала пятым золотом в команде российских паралимпийских атлетов в Италии.