Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 16:32

В ГД отреагировали на второе золото Ворончихиной на Паралимпиаде

Депутат Свищев предложил наградить горнолыжницу Ворончихину за второе золото

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Горнолыжницу Варвару Ворончихину следует наделить высокой государственной наградой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, упорство спортсменки вызывает заслуженное восхищение.

Варвара просто красотка. Ее выступление просто прекрасно. То, что она делает, это невероятно! Еще одна олимпийская медаль у нее золотая, также есть серебро и бронза. Весь комплектик привезет, полный набор собрала. Поэтому мы ей восхищаемся. Я уверен, что она заслуживает высокой государственной награды, — заявил Свищев.

Депутат отметил высокий уровень выступления всей российской спортивной команды на Паралимпийских играх в Италии. По его словам, атлеты из РФ совершили невозможное, несмотря на ограниченный состав.

Наши шесть паралимпийцев-атлетов из России просто, мне кажется, сотворили невозможное. Получили столько медалей, причем гораздо больше, чем у каких-либо других стран, которые выступают в полном составе. Поэтому это говорит о том, что уважение к паралимпийцам и школа развития и поддержки олимпийского спорта, конечно, у нас на высоком уровне. Выражаю большое уважение к Паралимпийскому комитету России, Министерству спорта, самим спортсменам и их тренерам, — заключил он.

Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе. Награда стала пятым золотом в команде российских паралимпийских атлетов в Италии.

Паралимпиада
спортсмены
Госдума
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затворничество, конфликт с Пугачевой, США: куда пропала Жанна Агузарова
Трамп прокомментировал «уничтожение» самолетов США в Саудовской Аравии
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке из-за удара БПЛА
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.