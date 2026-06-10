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10 июня 2026 в 17:19

Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея

Несколько фрагментов полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего здания

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Несколько фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» были вынесены из здания музея, которое полностью выгорело после атаки ВСУ, сообщает ТАСС. Они были сильно повреждены.

По информации журналистов, фрагменты полотна разложили во дворе перед зданием. Они составляют незначительную часть от общего произведения площадью 1,6 тыс. кв. м. В агентстве сообщили, что фрагменты были отрезаны от основного полотна. Изображения размыты водой, разобрать детали почти невозможно.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар по музею-панораме в Севастополе стал неприкрытым актом вандализма и варварства. По ее словам, он носил преднамеренный характер.

До этого дипломат напомнила, что музей посвящен основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска сумели отразить натиск сил англо-французской армии. По мнению дипломата, атака на панораму — это желание Запада скрыть свидетельства своих преступлений.

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