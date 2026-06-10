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10 июня 2026 в 18:34

Журналистка из США сделала неожиданное признание после визита в Россию

Журналистка Оуэнс: все стереотипы о России являются ложью

Кэндис Оуэнс Кэндис Оуэнс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Американская журналистка Кэндис Оуэнс призвала каждого человека посетить Россию, передает Telegram-канал «Пул N3». Она отметила, что все стереотипы о стране являются ложью, и ее впечатления от визита опровергают распространенные мифы.

Оуэнс подчеркнула, что Россия способна тронуть душу и посоветовала посмотреть Кремль и музеи. Журналистка также заявила, что в упадок приходит американское общество, а не россияне, указав на проблемы США, такие как культ потребления и социальные долги.

До этого журналистка сообщила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.

Ранее Оуэнс заявила, что американские СМИ замалчивают часть событий, преувеличивая значение других. Она отметила, что такая политика изданий приводит к утрате доверия аудитории. По ее словам, такая информационная политика связана с высокой исторической эффективностью пропагандистских методов.

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