Журналистка из США сделала неожиданное признание после визита в Россию Журналистка Оуэнс: все стереотипы о России являются ложью

Американская журналистка Кэндис Оуэнс призвала каждого человека посетить Россию, передает Telegram-канал «Пул N3». Она отметила, что все стереотипы о стране являются ложью, и ее впечатления от визита опровергают распространенные мифы.

Оуэнс подчеркнула, что Россия способна тронуть душу и посоветовала посмотреть Кремль и музеи. Журналистка также заявила, что в упадок приходит американское общество, а не россияне, указав на проблемы США, такие как культ потребления и социальные долги.

До этого журналистка сообщила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.

Ранее Оуэнс заявила, что американские СМИ замалчивают часть событий, преувеличивая значение других. Она отметила, что такая политика изданий приводит к утрате доверия аудитории. По ее словам, такая информационная политика связана с высокой исторической эффективностью пропагандистских методов.