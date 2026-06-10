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10 июня 2026 в 18:21

Появились новые детали удара ВСУ по символу обороны Севастополя

Развожаев: удар по «Обороне Севастополя» нанес БПЛА с кумулятивным зарядом

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Удар Вооруженных сил Украины по музею-панораме «Оборона Севастополя» был нанесен беспилотником с кумулятивным зарядом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, дрон прожег крышу.

Удар был один. Один беспилотник с зарядом кумулятивным, который прожег крышу и учинил этот пожар, — отметил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское руководство во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не гнушается воевать с памятниками истории, культуры и искусства. По ее словам, удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» ставит Киев в один ряд с фашистами и террористами.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую области, Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым и акваторию Черного моря.

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