Стали известны дата и место прощания с Людмилой Чурсиной Актрису Чурсину похоронят 12 июня на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится в пятницу, 12 июня, сообщила директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская. По ее словам, которые приводят «Известия», артистку похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге.

С Людмилой Алексеевной простятся 12 июня в Санкт-Петербурге. Похороны пройдут на Сестрорецком кладбище, — отметила Авимская.

Руководитель театра добавила, что храм для отпевания пока выбирают родственники покойной, конкретное место объявят позднее. Она уточнила, что причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь.

Чурсина родилась в 1941 году в Сталинабаде. После окончания школы с золотой медалью будущая легенда советского кино поступила в Театральное училище имени Щукина, хотя изначально планировала связать жизнь с точными науками. Чурсина работала в Театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

Ранее народный артист РФ Николай Лазарев назвал Чурсину «настоящим солдатом» и «золотым фондом» Театра Российской армии. Он отметил, что уход актрисы из жизни стал для него большой потерей.