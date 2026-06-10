Пьянство мужа, брак с Андроповым, бездетность: как жила и умерла Чурсина

10 июня ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ее называли одной из главных красавиц советского кинематографа, советской Элизабет Тейлор. Почему красота не принесла женского счастья Чурсиной, кто был главной любовью ее жизни и почему в зрелом возрасте актриса осталась одна — в материале NEWS.ru.

Кто был первым мужем Людмилы Чурсиной

«Длинные роскошные волосы — она носила их распущенными, глаза-омут, в котором можно утонуть, — такой запомнили и полюбили Люду Чурсину миллионы советских зрителей», — сказал NEWS.ru режиссер Андрей Житинкин, сотрудничавший с театром Российской армии, где Чурсина служила более 40 лет — с 1984 года.

Биограф артистки писатель Федор Раззаков напомнил, что к этому времени она была уже популярной и востребованной киноартисткой, а кроме того, успела пережить личную драму.

Съемки в фильме «Донская повесть» по мотивам рассказов писателя Михаила Шолохова стали первой большой работой в кино для юной Людмилы. «Роль — трагическая, с нее Чурсина и стартовала, весьма успешно. И потом играла во многом схожих персонажей — простых русских женщин, красивых, с противоречивым характером. Советский кинематограф в 1960-е и 1970-е как раз и славился глубокими психологическими образами», — отметил Раззаков.

Он добавил, что на этих съемках Чурсина встретила своего первого мужа Владимира Фетина. Тот был режиссером картины. Людмиле не исполнилось и 23 лет, а ему — почти 40. Однако, несмотря на разницу в возрасте, возникшие на съемках романтические отношения переросли в многолетний брак.

Почему Чурсина сама ушла от «удачного» мужа

Раззаков уточнил, что со стороны союз успешного режиссера Фетина и красивой актрисы Чурсиной «казался удачным и счастливым».

Народная артистка РСФСР Людмила Чурсина, 1968 год Фото: В.Пищальников/РИА Новости

«Она играла в его фильмах, не выпадала из поля зрения и других режиссеров — работ было много. Вот только детей не появилось в этом браке. Но мы не можем точно утверждать, было ли это ее собственным решением или природа так распорядилась. Можем лишь предположить, что Людмила Алексеевна всю себя отдавала искусству», — сказал писатель.

Сама Чурсина лишь спустя годы призналась в интервью, что супруг страдал алкогольной зависимостью. Ей приходилось ухаживать за ним в периоды его запоев. «Я помню, как стояла на Дворцовом мосту в Ленинграде... Была глубокая ночь... Меня спас случайный прохожий, военный, который просто окликнул меня», — делилась артистка.

После 17 лет брака она ушла от супруга. Совсем скоро он умер в одиночестве. Многие годы артистка винила себя в его смерти. Спасалась она работой, рассказал режиссер Житинкин.

«Я помню фразу Людмилы Алексеевны про пять чемоданов, которые у нее, по ее словам, „всегда стоят дома собранными“. Один на одну постановку, второй — на другую, третий — на третью». Приезжала из одного гастрольного тура — оставляла один чемодан, брала другой — и снова уезжала. Все время работала! То съемки, то спектакли, то куда-то мчаться с творческой встречей», — рассказал NEWS.ru Андрей Житинкин.

Почему не сложились второй и третий браки Людмилы Чурсиной

Второй брак Чурсиной, с океанологом Владимиром Залитаисом, продлился всего два года. Артистка признавалась, что пыталась в этих отношениях забыть умершего Фетина. Залитаис, по ее воспоминаниям, был спокойным и очень заботливым. Но он не понимал ее страсти к актерской профессии. Расстались супруги без драм и без скандалов.

Третьим мужем красавицы-артистки стал сын руководителя КГБ СССР, а позже генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова — Игорь. Андропов-младший был дипломатом и интеллектуалом. Но оказался ревнивым. Утомившись от семейных сцен, Людмила Алексеевна подала на развод. Этот брак продлился четыре года.

В интервью обо всех своих мужчинах она вспоминала без обиды. Утверждала, что давно простила всех.

Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме «Приваловские миллионы», 1973 год Фото: РИА Новости

«Я всегда уходила первой. И уходила одинаково — с одним чемоданом в руках. Мне ничего не было нужно — ни квартир, ни мебели, ни алиментов. Я считаю так: если любовь ушла — глупо цепляться за стены. Все вокруг удивлялись: как это, уйти от Андропова в общежитие? А для меня свобода и собственное достоинство всегда были дороже любой золотой клетки», — заявляла артистка.

Мужскую ревность она называла проявлением слабости и эгоизма. «Когда мужчина пытается запереть женщину дома, запретить ей дышать и работать — он убивает в ней то, за что когда-то полюбил. Я не могу жить на привязи… В какой-то момент я поняла: отдала мужчинам так много сил, что внутри меня ничего не осталось. И я выбрала себя. Мне безумно нравится моя свобода. Я могу читать до пяти утра, пить кофе в постели, ни перед кем не отчитываться. Это такое счастье, которое не заменит ни один, даже самый замечательный муж», — отмечала она в зрелом возрасте.

Вместе с тем она признавалась, что спустя и 20, и 30 лет к ней во сне является первый муж — Фетин, и они ведут долгие разговоры о жизни и о любви.

С кем Людмила Чурсина говорила о своей онкологии

Самыми близкими людьми для нее стали племянники — дети сестры. Им она отдавала всю свою нерастраченную материнскую нежность. По словам Житинкина, Людмила Алексеевна занималась благотворительностью. «Она очень многим помогла в творческом цехе, абсолютно бескорыстно. Пробивала и квартиры, и звания, и лекарства, и больницы нуждающимся артистам», — рассказал собеседник. Он добавил, что Чурсина выезжала с творческими встречами в воинские части, побывав буквально во всех горячих точках нашей страны.

«Она человек абсолютно бесстрашный. Не боялась летать на военных самолетах, выступать — и в дальних точках перед бойцами, и перед ранеными», — поделился режиссер.

Он добавил, что некоторое время назад виделся с Чурсиной в театре Российской армии, где она служила до последних дней своей жизни. «До меня дошли слухи, что у нее нехороший диагноз. В театре все об этом знали, хотя и не подвали виду — сама она никогда не показывала. Она из тех людей, которые свои проблемы никогда не навешивают на других. Очень мужественно держалась до конца», — отметил народный артист России.

Актриса Людмила Чурсина в роли Амбры в сцене из спектакля «Осенняя история» в постановке Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс» во время показа в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, 2019 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Житинкин затруднился ответить, кого из современных молодых артисток можно сравнить с Чурсиной — по степени таланта, энергетике и внешним данным. «По-моему, таких больше нет», — поделился мнением Андрей Альбертович.

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