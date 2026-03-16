Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно

14 марта умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Зрителям старшего поколения она известна по ролям в картинах «Сказки старого волшебника», «Гостья из будущего», «Жизнь забавами полна», «Андерсон. Жизнь без любви» и многим другим. Ей было 99 лет. Почему талантливая актриса сыграла лишь одну главную роль в кино, как вышло, что в старости осталась одна, — в материале NEWS.ru.

Почему у Арининой не было главных ролей

Людмила Аринина родилась в Саратовский области. Ее отец был художником, мать — учительницей русского языка и литературы. Девочка с детства мечтала стать балериной. Но после того, как в десять лет она побывала на спектакле драматического театра, мечта изменилась: Люда захотела стать актрисой. Ей было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Будущая артистка работала санитаркой в госпитале и подрабатывала официанткой.

В 1944 году она поступила в ГИТИС — институт театрального искусства. Закончила учебное заведение в 1948-м, получила распределение в Могилев. Позже трудилась в театрах в Бресте и в Челябинске. В Москву вернулась лишь в 1969 году, 11 лет служила в Московском областном государственном театре имени Островского (сейчас — Губернский театр. — NEWS.ru). Впоследствии она связала свою жизнь с «Мастерской Петра Фоменко», где играла до самой старости.

Аринина поздно дебютировала в кино — в 41 год, в фильме «Четыре страницы одной молодой жизни». Единственная ее главная роль случилась в картине «На всю оставшуюся жизнь...», где сыграла женщину трудной судьбы. Кроме того, сыграла в девяти выпусках юмористического журнала «Ералаш».

«В кино Людмила Михайловна состоялась в достаточно позднем возрасте, это произошло благодаря Петру Наумовичу Фоменко. Он снял ее в своем фильме „На всю оставшуюся жизнь...“, по сути, став ее крестным отцом в кинематографе. Позже у него был фильм с ней „Почти смешная история“, тоже успешный... Лирическая героиня Арининой — со странностями, неординарным мышлением, она не могла играть типичных советских героинь, работниц фабрик и заводов», — предположил в беседе с NEWS.ru исследователь советского кино Алексей Тремасов.

Он подчеркнул, что и эпизодические роли Аринина играла очень талантливо, умела раскрыть свою героиню даже в небольшой сцене. С 1980-х годов она снималась очень много, у нее более 60 киноработ.

Людмила Аринина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Кто был мужем Арининой, сколько у нее детей

Несмотря на амплуа одинокой женщины, Аринина считала себя счастливой в личной жизни. Почти 30 лет она состояла в браке с актером и режиссером Николаем Мокиным. В одном из интервью артистка призналась, что он страдал алкоголизмом, болезнь оказалась неизлечимой. «Он плакал — и пил», — делилась она.

Детей у пары не было. «Какие могут быть дети, когда идет роль, когда я веду репертуар? [в театре] Некогда! И так всю жизнь!» — говорила она.

В 60-летнем возрасте Людмила Михайловна познакомилась с подполковником в отставке Николаем Семеновым, он был вдовцом. Спустя три года поженились. В одном из интервью Аринина заявляла: «Вообще мне не скучно жить. Я живу немножечко на каблуках. Не хочу знать, что происходит в действительности. Люблю сказки, книги и передачи про космос, НЛО, раскопки. Ненавижу сериалы. Обожаю рыбалку и туман. Английским начала заниматься. Иностранный язык — моя неосуществленная мечта. К тому же хорошая игрушка для тренировки памяти», — говорила актриса.

Почему Аринина не хотела, чтобы ее видели поклонники

После смерти мужа в 2021 году она осталась одна. От интервью отказывалась, от визитов поклонников — тоже. «Не надо ко мне приходить, не хочу, чтобы меня видели старой», — признавалась артистка.

Практически единственным человеком, вхожим в ее дом, была актриса Ирина Пегова — навещала, помогала управляться с бытовыми делами.

По информации коллег, у Арининой осталась квартира недалеко от станции метро «Маяковская», также дача в Тверской области. «Людмила Михайловна могла оставить завещание тому, кто о ней заботился в последние годы. Если завещания нет и в случае отсутствия родственников, имущество отойдет государству», — объяснила в беседе с NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Людмиле Арининой было 99 лет, она 8 месяцев не дожила до своего 100-летия. Похороны актрисы пройдут в закрытом формате, согласно ее воле.

