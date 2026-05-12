Семья умершей артистки Арининой не получила от нее никакого наследства

Все имущество умершей 99-летней актрисы Людмилы Арининой перешло коллеге Ирине Пеговой, а не родственникам. По информации канала ТВЦ, прославленная артистка осталась на закате жизни без поддержки кровных родственников. Пегова на протяжении последних восьми лет фактически заменяла актрисе семью, обеспечивая ей бытовой уход и моральную поддержку.

Актер Станислав Садальский в своих соцсетях подтвердил, что Пегова получила квартиру в центре Москвы и загородную дачу. Он отметил, что пока актриса была жива, ее племянники не проявляли интереса к ее судьбе и «просто исчезли». Садальский резко осудил попытки родственников оспорить завещание через суд и призвал уважать решение покойной.

Артист подчеркнул, что Пегова заслужила право на наследство своей искренней заботой о пожилой женщине. Он напомнил, что коллега ежедневно звонила Арининой и привозила ей горячую еду до самых последних дней.

План был банальный — выставить «любимую родственницу» дурочкой. Царствие небесное Людмиле! Ее воля — закон, — добавил Садальский.

Ранее российская актриса Алиса Гребенщикова заявила, что не может оформить наследство после смерти дедушки и воспитавшего ее отчима. По словам женщины, они с матерью не могут найти все необходимые для этого документы.