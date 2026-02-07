Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 15:28

«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством

Актриса Гребенщикова пожаловалась, что не может оформить наследство

Алиса Гребенщикова Алиса Гребенщикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская актриса Алиса Гребенщикова заявила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что не может оформить наследство после смерти дедушки и воспитавшего ее отчима. По словам женщины, они с матерью не могут найти все необходимые для этого документы.

Уход близких родственников — это не только утрата, это еще и последующее вступление в наследство. Поэтому сегодня мы с мамой заняты тем, что ищем все документы, которые понадобились для этих процедур. <...> Я очень многого не могу найти, — подчеркнула знаменитость.

Гребенщикова сообщила о смерти своего отчима Дмитрия Овечкина в конце января 2026 года. Несколькими месяцами ранее, в ноябре 2025-го, она пережила уход из жизни своего дедушки. Актриса родилась в семье музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Натальи Козловской, они расстались, когда ей было всего два года.

Ранее стало известно, что все имущество вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко перейдет к ее дочери Марии Баталовой, с детства страдающей ДЦП. Как уточнила адвокат семьи Татьяна Кириенко, завещания Гитана Аркадьевна не составляла, потому что единственный наследник — это Мария.

