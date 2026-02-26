Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:06

Решилась судьба ГК «Самолет» после смерти основателя

Акции основателя ГК «Самолет» Кенина перешли к его наследникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Наследники скончавшегося в августе 2025 года акционера группы «Самолет» Михаила Кенина вступили в права наследования, сообщает компания «ОМД-Капитал». Структура владения и подход к управлению активом сохраняются без изменений, передает РИА Новости.

Все наследственное имущество, включая акции ПАО ГК «Самолет», ранее принадлежавшие М.Б. Кенину, в установленном законом порядке перешло к его законным наследникам, — сказано в сообщении.

Отмечается, что семья не планирует продавать ценные бумаги и сохраняет веру в долгосрочный потенциал бизнеса. Предпринимателю принадлежало 29,12% акций девелопера.

Кенин скончался в августе 2025 года на 57-м году жизни. В официальном заявлении представители компании выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Инвестора охарактеризовали как выдающуюся личность, обладавшую незаурядными способностями.

Позже представители «Самолета» объявили, что группа компаний намерена развиваться и после смерти основателя. Также группа намерена придерживаться столетнего плана, который обозначил погибший руководитель.

