«Бесстрашный красавчик»: в ВСУ слагают легенды о российском танке «Алеша»

Украинские военнослужащие до сих пор вспоминают бой российского танка «Алеша», который летом 2023 года в одиночку остановил бронеколонну ВСУ в Запорожской области, сообщил ТАСС участник того сражения — пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов. По его словам, среди сослуживцев ходят настоящие легенды о бесстрашном экипаже.

У нас легенды ходят про ваших танкистов «Алеши». Ваш танк «Алеша» — молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. <…> Это профессионализм, — рассказал пленный.

Он особо отметил не только слаженность действий танкистов, но и грамотность командования. Мыхайлов подчеркнул, что экипаж, действующий как единый организм, становится практически неуязвимым.

Летом 2023 года в ходе украинского контрнаступления на Запорожском направлении экипаж российского танка «Алеша» совершил подвиг, остановив бронегруппу противника. В неравном бою танкисты уничтожили восемь единиц бронетехники ВСУ. При этом вся атака заняла не более двух минут. По данным Минобороны РФ, помимо сожженной техники, потери противника убитыми и ранеными превысили 100 человек. За проявленные героизм и мужество президент России Владимир Путин лично вручил госнаграды членам экипажа.

Ранее стало известно, что члены экипажа легендарного танка «Алеша» спустя почти три года строят мирную жизнь. Бойцы занялись учебой и карьерой.