Стала известна судьба экипажа легендарного танка «Алеша»

Члены экипажа легендарного танка «Алеша», который совершил подвиг летом 2023 года, спустя почти три года строят мирную жизнь, сообщает «Российская газета». По информации издания, бойцы занялись учебой и карьерой.

Командир танка Александр Леваков окончил академию и теперь служит в Москве. Филипп Евсеев и Алексей Неустроев — оба родом из Якутии — получают высшее образование. Евсеев учится в Северо-Восточном федеральном университете, Неустроев — в Президентской академии в столице. Республика выделила им жилье.

Илья Гаврилов, отвечавший в бою за корректировку огня, остался в армии. Теперь он обучает молодых бойцов работе с беспилотниками, но в планах — получить гражданскую специальность. Расим Баксиков, который в разгар боя под огнем заменил раненого механика-водителя, оставил военную службу. Сегодня он заместитель министра труда Татарстана и депутат республиканского Госсовета.

Сам Т-80БВ, на котором экипаж совершил подвиг, занимает почетное место в Центральном парке «Патриот». Юноши не теряют связи, пишет издание, — дружат, созваниваются и стараются видеться при любой возможности.

Российский танк «Алеша» во время одного боя на Запорожском направлении уничтожил два танка Т-72Б ВСУ, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с десантом. Танкисты в течение 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения и спасли экипаж другого танка, который был подбит ВСУ. В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин вручил членам экипажа «Алеши» госнаграды.