Стала известна судьба экипажа легендарного танка «Алеша»

23 февраля 2026 в 12:49

Члены экипажа танка «Алеша» после подвига занялись учебой и карьерой

Члены экипажа легендарного танка «Алеша», который совершил подвиг летом 2023 года, спустя почти три года строят мирную жизнь, сообщает «Российская газета». По информации издания, бойцы занялись учебой и карьерой.

Командир танка Александр Леваков окончил академию и теперь служит в Москве. Филипп Евсеев и Алексей Неустроев — оба родом из Якутии — получают высшее образование. Евсеев учится в Северо-Восточном федеральном университете, Неустроев — в Президентской академии в столице. Республика выделила им жилье.

Илья Гаврилов, отвечавший в бою за корректировку огня, остался в армии. Теперь он обучает молодых бойцов работе с беспилотниками, но в планах — получить гражданскую специальность. Расим Баксиков, который в разгар боя под огнем заменил раненого механика-водителя, оставил военную службу. Сегодня он заместитель министра труда Татарстана и депутат республиканского Госсовета.

Сам Т-80БВ, на котором экипаж совершил подвиг, занимает почетное место в Центральном парке «Патриот». Юноши не теряют связи, пишет издание, — дружат, созваниваются и стараются видеться при любой возможности.

Российский танк «Алеша» во время одного боя на Запорожском направлении уничтожил два танка Т-72Б ВСУ, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с десантом. Танкисты в течение 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения и спасли экипаж другого танка, который был подбит ВСУ. В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин вручил членам экипажа «Алеши» госнаграды.

