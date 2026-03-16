Трамп нашел язвительный ответ странам, отказавшим США в помощи Трамп заявил об отсутствии необходимости работать с Европой по Украине

Американская администрация не считает обязательным координировать свои действия с Европой по украинскому вопросу, поскольку этот кризис отделен от США тысячами миль и океаном, заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства таким образом раскритиковал некоторых союзников по НАТО за отказ участвовать в предлагаемой Вашингтоном коалиции по Ормузскому проливу, подчеркнув, что Вашингтон уже сделал для них достаточно, передает сайт Белого дома.

Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это, — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам, что Варшава не станет отправлять свой военный контингент для охраны судоходства в Ормузском проливе, игнорируя просьбу Вашингтона. Как подчеркнул глава дипломатического ведомства, несмотря на то что отдельные государства НАТО поддержали инициативу Трампа, польская сторона не примет участия в данной операции.

До этого пять ключевых мировых держав проигнорировали призыв Вашингтона выделить военные корабли для патрулирования и сопровождения коммерческих судов в акватории Ормузского пролива. Франция, Австралия, Китай и Япония уже уведомили американскую сторону о своем отказе присоединиться к предлагаемому альянсу.