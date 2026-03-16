16 марта 2026 в 19:35

Еще одна страна НАТО «послала» Трампа с Ормузским проливом

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Варшава не планирует направлять свои военные силы для участия в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, несмотря на соответствующий запрос со стороны Вашингтона, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. По словам министра, хотя некоторые члены НАТО откликнулись на призыв главы США Дональда Трампа, Польша не будет задействована в этой операции, передает РИА Новости.

Президент Трамп обратился к НАТО за помощью, но какое-то количество стран НАТО ему ответило. И чтобы было ясно, Польша не имеет никаких планов участия в такой миссии, — сказал он.

Ранее пять ведущих государств мира отклонили запрос Соединенных Штатов о направлении своих военно-морских сил для патрулирования и эскортирования торговых судов в Ормузском проливе. Париж, Канберра, Пекин и Токио уже уведомили Вашингтон о нежелании вступать в предлагаемую коалицию. Лондон также не выказал заинтересованности в данной миссии. Единственной страной, продолжающей рассматривать американское предложение, является Южная Корея.

Кроме того, бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис выразил мнение, что Соединенные Штаты не сумеют военной силой принудить Иран к разблокированию Ормузского пролива. По оценке эксперта, в случае реализации такого сценария Вашингтон ожидают тяжелые последствия.

